Venerato: “15-20 giorni di stop per Osimhen. Non è certa la sua presenza in Champions”

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato a 1 Football Club dell’infortunio di Osimhen che tiene banco in casa Napoli:

Come sta Victor Osimhen? “La lesione è di primo grado, quindi fortunatamente nulla di grave. La diagnosi dovrebbe essere di 15-20 giorni. Al di là delle dichiarazioni del giocatore, che cercherà di esserci per la Champions, a Napoli c’è comunque cautela. Non ci sono certezza su una guarigione completa e non si vorrebbe rischiare di forzare il calciatore e rischiare una ricaduta. Non escludo che Osimhen possa andare in panchina contro il Milan. Il lunedì di Pasquetta sarà decisivo, prima per la convocazione e poi successivamente si valuterà se mandarlo in campo”.