Krol su Napoli-Milan: “Niente drammi! Vantaggio rassicurante e in Champions è un’altra storia”

Ruud Krol, ex difensore del Napoli, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport: “Napoli-Milan? La mia fiducia in Spalletti e la squadra rimane intatto. Quest’anno ci hanno regalato un calcio fantastico per pensare alla disfatta di domenica sera. Contro i rossoneri ci sono stati una serie di errori da una parte e giocate illuminanti dall’altra.

Restano 90 minuti che nulla tolgono alle precedenti 27 partite di campionato in cui il Napoli ha demolito chiunque. Il vantaggio accumulato resta rassicurante. Poi tra una settimana c’è la Champions e nessuno più penserà a questo episodio, nemmeno chi ha vinto”.