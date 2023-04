D’Amico: “Osimhen è il migliore al mondo, più forte anche di Haaland. Occhio al PSG”

Queste sono le parole a Radio 24 di Andrea D’Amico, esperto di mercato, su Victor Osimhen: ” Penso ci sia solo l’imbarazzo della scelta, soprattutto dall’Inghilterra. Osi è l’attaccante più forte del mondo in questo momento, anche più di Haaland. Queste considerazioni di mercato verranno fatte dopo la fine del campionato. Anche il PSG non è da sottovalutare in chiave Osimhen, anche perchè potrebbe avere una pesante perdita in attacco. Secondo me Messi va al caldo, a Miami. Questa è solo una sensazione”.