Coppa Italia – Juventus-Inter: è 1-1 allo Juventus Stadium. A Cuadrado risponde Lukaku

Nella prima semifinale di Coppa Italia, si affrontano due squadre molto diverse. Da una parte, abbiamo la Juventus che è una compagine molto in fiducia, dall’altra parte del campo l’Inter che sta affrontando un periodo di profonda difficoltà e sta addirittura valutando di esonerare l’allenatore Simone Inzaghi. Dopo un vantaggio iniziale di Cuadrado, la Juve sembrava sul punto di far registrare il solito 1-0, ma, a causa di un fallo di mano di Bremer in pieno recupero, Lukaku pareggia la gara. Nel finale, il bomber belga è stato espulso per un battibecco con Cuadrado a sua volta ammonito e salterà la gara di ritorno.