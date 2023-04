Biglietti omaggio, la risposta di De Laurentiis

Il presidente De Laurentiis non è conosciuto sicuramente per la sua bonomia. In molte occasioni ha dato prova della sua franchezza, dimostrando di essere uno che non le manda a dire. Anche in questo caso, ha dato libero sfogo alla sua simpatica genuinità. Infatti, il presidente, subissato di richieste su Whatsapp per i biglietti omaggio per le prossime partite del Napoli in vista della Champions, ha risposto con molta nonchalance, dal suo profilo: “La mia disponibilità di biglietti omaggio è esaurita per il resto della stagione. A pagamento li trovate nei canali ufficiali”.