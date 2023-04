-10 alla fine: tutti uniti per un solo obiettivo

Erano 23 anni che il Napoli non prendeva almeno quattro in goal in casa. L’ultima volta fu in un Napoli-Bologna 1-5 nell’ottobre del 2000 e in presidenza non c’era ancora ADL. Spalletti dice di non fare drammi, che una sconfitta ci può stare. Adesso però chiede ai suoi giocatori di stare sul pezzo fino alla fine, a 10 giornate dal termine e con una Champions ancora tutta da vivere, vuole che la sua squadra sia compatta, che non pensi agli striscioni, ai festoni e a chi crede di aver già vinto, perchè ancora niente è stato fatto. 16 punti di vantaggio sulla seconda sono un buon margine, ma bisogna continuare a lavorare e non mollare di un centimetro. La mancanza di Osimhen si è sentita, ma gli azzurri prima di questa partita senza Victor avevano vinto 7 partite su 7 e sanno come si fa. Tra una settimana ci sarà la rivincita a San Siro, il terzo atto di una sfida infinita che può valere un’intera stagione. Il Napoli è pronto, Osimhen farà di tutto per esserci e i tifosi intanto fanno gli scongiuri…