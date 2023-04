SKY – Caressa: “Il Napoli ha voluto far vincere la prima partita al Milan?

Nel corso della trasmissione Sky Calcio Club, Fabio Caressa ha espresso la sua in merito alla partita Napoli-Milan, terminata 4-0 per i rossoneri.

Questo quanto dichiarato dal giornalista, rivolgendosi ai suoi colleghi presenti in studio: “Ma secondo voi in testa non c’è l’ipotesi che il Napoli abbia lasciato vincere al Milan la prima di tre partite, che era in campionato con un campionato già vinto? Sapete quelli che giocano a biliardo, no? La prima partita te la fanno vincere così, poi l’avversario è tranquillo…”