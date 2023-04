Scarpa d’Oro, Osimhen secondo nonostante l’infortunio

Victor Osimhen è fermo ai box a causa della distrazione muscolare. Questo fine settimana, quindi, non è sceso in campo con gli azzurri. Nella classifica per la corsa alla Scarpa d’Oro non cambia nulla nonostante l’infortunio: Kylian Mbappé non ne ha approfittato contro il Lione. Il francese si è visto scavalcato da Enner Valencia, che ha segnato su calcio di rigore nella sfida di ieri contro il Besiktas. Sale anche Robert Lewandowski grazie alla doppietta in casa dell’Elche. Ovviamente, resta sempre al comando l’irraggiungibile Erling Haaland.

Erling Haaland (Manchester City 56 (28 reti x 2 di coefficiente)

Victor Osimhen (Napoli) 42

Harry Kane (Tottenham) 42

Enner Valencia (Fenerbahce) 39

Kylian Mbappé (PSG) 38

Jonathan David (Lille) 38

Amahl Pellegrino (Bodo/Glimt) 37,5 (25 reti x 1,5 di coefficiente)

Robert Lewandowski (Barcellona) 34

Wissam Ben Yedder (Monaco) 34

Folarin Balogun (Reims) 34

Alexandre Lacazette (Lione) 34

Ivan Toney (Brentford) 34

Terem Moffi (Lorient) 32

Kyogo Furuhashi (Celtic) 30

Niclas Fullkrug (Werder Brema) 30

Habib Diallo (Strasburgo) 30

Lois Openda (Lens) 30

Karim Benzema (Real Madrid) 28

Marcus Rashford (Manchester United) 28

Lautaro Martinez (Inter) 28