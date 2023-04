Sacchi: “Osimhen? Un solo giocatore non può risolvere la situazione”

Arrigo Sacchi ha commentato la sfida di ieri sera tra Napoli e Milan sulle colonne della Gazzetta dello Sport. I rossoneri hanno espugnato il Maradona con un sonoro 4-0. La doppietta di Leao e le reti di Saelemakers e Diaz hanno messo alla luce un Napoli irriconoscibile. Per molti, la presenza di Osimhen non avrebbe permesso un tonfo simile. Ecco cosa scrive invece l’ex allenatore: “Adesso tutti diranno: già, ma mancava Osimhen. Allora, sgombriamo subito il campo dall’equivoco: in questo contesto, cioè con un Napoli poco grintoso, molto lento e molto prevedibile, anche Osimhen avrebbe fatto fatica. E questo spiega che un solo giocatore non può risolvere la situazione. Ci sono tre componenti fondamentali che hanno consentito ai ragazzi di Spalletti di raggiungere la vetta della classifica e di stupire il pubblico italiano: la forte motivazione, lo spirito di gruppo e l’organizzazione di gioco”.