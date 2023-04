Pierre Kalulu ha saltato la trasferta di Napoli per una lesione al polpaccio, mentre Junior Messias è fermo ai box dall’8 marzo per una lesione al bicipite femorale. Ora, dall’infermeria arrivano buone notizie. Entrambi, stanno recuperando: Kalulu potrebbe essere disponibile per la sfida di ritorno dei quarti col Napoli (18 aprile); Messias potrebbe essere disponibile già nel match di venerdì l’Empoli.