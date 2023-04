L’ex star della Nba su Kvaratskhelia: “Continua a brillare. Orgoglioso di te, fratello!

Kvaratskhelia è diventato l’idolo della Georgia a soli 22 anni. Il numero 77 ha fatto diventare un’intera nazione, orgogliosa di lui, tifosa del Napoli. Tra i nuovi tifosi azzurri ci sono anche vip e sportivi georgiani come Zaza Pachulia, ex cestista e dirigente georgiano. Pachulia ha scattato una foto con Kvara, prontamente condivisa su Instagram. Sul noto social, l’ex star della Nba ha scritto: “Il futuro è roseo per questo giovane. Continua a brillare, Kvara, mentre ti godi questo viaggio! Orgoglioso di te fratello“.