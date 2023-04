Leao: “Vittoria che ci dà la fiducia per rimanere vicino alla vetta”

Rafa Leao, autore di una doppietta strepitosa e mattatore della serata, ha commentato la vittoria per 4-0 contro il Napoli ai microfoni di Paramount+: “Sono molto felice per la squadra e per la vittoria contro una squadra molto forte, penso che abbiamo fatto molto bene e dobbiamo continuare così”, ha esordito il portoghese.

Sul suo ruolo: “Mi sento più a mio agio da esterno nel 4-2-3-1, largo a sinistra aspettando il pallone ma anche facendo tagli verso l’interno. A volte, quando sono al centro, credo di non avere lo spazio per girarmi e puntare l’uomo. Quindi preferisco giocare in questo sistema”.

Sul cambio del sistema di gioco: Ha fatto la differenza l’approccio diverso alla gara, ma anche il cambio del sistema di gioco. Alcune persone parlano tanto di noi in modo negativo. Sapevamo che giocando contro questo Napoli in questo stadio avremmo dovuto fare una grande partita per batterli. Avevamo cambiato sistema di gioco perché volevamo essere più compatti dietro, una volta ritrovato questo aspetto il mister ha potuto cambiare di nuovo”.

L’intesa con Brahim Diaz: “È un grande giocatore, ci intendiamo alla grande. È un piacere giocare con i miei compagni di squadra, è facile”.

Sulle sfide di Champions contro il Napoli: “Questa è stata la nostra prima finale e penso che abbiamo fatto bene. La prossima sfida contro di loro sarà una partita differente ma saremo pronti. La vittoria ci dà fiducia per raggiungere i nostri obiettivi e rimanere vicini alla vetta”.