Infortunio Osimhen, gli aggiornamenti da Castel Volturno

Dopo la sua assenza contro il Milan, a Castel Volturno stanno cercando di capire se il rientro in campo dell’attaccante nigeriano possa essere imminente. Gli esami svolti per stabilire l’entità del danno infortunistico, hanno evidenziato una lieve lesione distrattiva al muscolo adduttore. In casa Napoli sono confidenti e contano di vederlo in campo per l’andata di Champions. Sky Sport aggiunge: “contano di riaverlo per l’andata contro il Milan, faranno di tutto e ci sono buone possibilità”. Osimhen sta svolgendo le terapie e le sue condizioni saranno monitorate e valutate giorno dopo giorno. In casi come questi, è richiesta oculatezza e il non fare previsioni affrettate. Il Corriere dello Sport scrive: ” La prudenza, in casi del genere, non è mai troppa. Il linguaggio del corpo ha suggerito ad Osimhen di spingersi oltre le previsioni, di spargere un ottimismo tutt’altro che cauto e a concentrarsi esclusivamente su Milano e su quel teatro che l’attira”. Si attendono eventuali aggiornamenti circa le sue condizioni fisiche.