Il Milan espugna il Maradona: il Napoli non potrà battere un record della Juve!

Dopo Inter e Lazio, quella col Milan di ieri sera è la terza sconfitta in campionato. Tra le mura amiche, il Napoli conta 2 sconfitte e il brutto pari con il Lecce. Dati negativi che comunque certificano la grande stagione azzurra. La sconfitta contro il Milan per 4-0 costa agli azzurri anche un record che inseguivano da tempo: anche se si dovessero vincere tutte le partite fino a giugno, non si raggiungerebbe comunque il primato battuto dalla Juventus nella stagione 2013-2024. Infatti, i bianconeri allora allenati da Antonio Conte vinsero il campionato con 102 punti su un totale di 114.