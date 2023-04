Gazzetta su Brahim Diaz – Il Real Madrid sta valutando l’idea di riportarlo a casa

Oggi la ‘Gazzetta dello Sport’ in edicola ha analizzato il futuro di Brahim Diaz dopo la sua brillante prestazione contro il Napoli. Concluderà il suo prestito biennale a giugno e il Milan avrà l’opzione di acquistarlo per 22 milioni di euro. Il Real Madrid ha il diritto di controriscatto su un giovane trequartista del Milan, valutato tra i 26-27 milioni di euro. Nonostante si senta parte del progetto rossonero e grato al club, in Spagna stanno considerando seriamente la possibilità di riportarlo a casa per guadagnare una cospicua plusvalenza.