Fedele: “Il Milan ha umiliato il Napoli. Basta bloccare Lobotka per bloccare la manovra del Napoli?”

Enrico Fedele è intervenuto alla trasmissione “La domenica azzurra” sul canale Ottochannel. Ecco cosa ha detto il dirigente.

“Il Napoli ha giocato una partita da dimenticare, è stato un brutto e irriconoscibile Napoli, il Milan l’ha sovrastato e umiliato. Non era il vero Napoli, ovviamente: il suo destino dipende molto dalla prestazione di due giocatori imprescindibili, ovvero Osimhen e Kvaratskhelia. Il primo era assente, il secondo è stato ingabbiato. Spalletti deve trovare delle soluzioni dal punto di vista tattico: basta bloccare Lobotka per bloccare la manovra del Napoli? Era capitato anche contro la Lazio, qualcosa va studiato. E’ un piccolo allarme, ma solo in chiave Champions”.