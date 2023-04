D’Amico è sicuro: “Osimhen è anche più forte di Haaland”

Andrea D’Amico, l’Intermediario che ha portato Osimhen a Napoli, ha parlato alla trasmissione Tutti Convocati su Radio 24. D’Amico ha detto la sua sugli attaccanti migliori del mondo. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Penso ci sia solo l’imbarazzo della scelta, soprattutto dall’Inghilterra. Osi è l’attaccante più forte del mondo in questo momento, anche più di Haaland. Queste considerazioni di mercato verranno fatte dopo la fine del campionato. Anche il PSG non è da sottovalutare in chiave Osimhen, anche perchè potrebbe avere una pesante perdita in attacco. Secondo me Messi va al caldo, a Miami. Questa è solo una sensazione. Cosa pensa del battibecco Spalletti-Maldini? Io penso che Spalletti abbia voluto attirare l’attenzione su questo sciocco battibecco con Maldini, di cui tutti parlano, per allontanare l’attenzione e la pressione dalla squadra”.