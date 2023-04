Champions, Moratti: “Napoli o Milan? Vi svelo chi vorrei in semifinale”

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Radio 1.

L’imprenditore si è soffermato sul ko del Napoli contro il Milan, parlando anche dell’appuntamento di Champions League tra le due squadre: “Quella di ieri sera è stata una sorpresa, ma la sconfitta la vedo positiva per capire come preparare la partita di Champions. I rossoneri sono molto forti e poi tradizionalmente si muovono bene. Devo dire che in semifinale mi piacerebbe affrontare il Napoli, è la novità di quest’anno e sarebbe entusiasmante”.