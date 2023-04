Alexander Ceferin è stato intervistato dal quotidiano sloveno Ekipa. Tra i vari argomenti, il presidente dell’Uefa ha parlato anche della Juventus: “Su molte cose ne so di più rispetto ai tifosi – ha detto Ceferin – La storia della Juventus doveva finire come è finita perché era tutto sbagliato. Non ho un rapporto affettivo con Agnelli, non provo soddisfazione. Rispetto ancora la Juve come club e tutti e tre i club in generale”.