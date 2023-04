Bergomi: “Il Napoli non ha saputo leggere la partita, i meriti vanno al Milan”

Durante il programma ‘Sky Calcio Club’, Beppe Bergomi, ex calciatore e commentatore sportivo, ha espresso la sua opinione sulla partita Napoli-Milan affermando che: “Il Napoli non ha saputo leggere bene la situazione di gioco, mancando di pazienza e comprensione delle dinamiche della partita. Ciò ha permesso al Milan di prendere il sopravvento e vincere. Oggi è il momento di celebrare la vittoria del Milan. Troppo spesso si parla solo dei fallimenti degli avversari, ma oggi dobbiamo riconoscere l’impegno e la bravura della squadra rossonera. Certo, ci saranno cambiamenti anche per il Napoli senza Osimhen, ma ora concentriamoci sul merito del Milan”.