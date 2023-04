TuttoSport – In campo stasera ben 29 nazioni: Napoli-Milan verrà vista in tutto il mondo

In campo stasera ci saranno ben 29 nazioni: il calcolo esatto delle nazionalità di Napoli e Milan.

Ne ha parlato l’edizione odierna di TuttoSport, che ha raccontato di come la sfida di stasera raggiunga tutto il mondo, dando prevalenza all’Europa. Un big match che arriverà dovunque e verrà rappresentato dagli stessi giocatori per ogni continente di appartenenza: “Tra i giocatori a disposizione di Luciano Spalletti e Stefano Pioli sono presenti calciatori di 29 nazioni. L’Europa fa la parte del leone, con 18 stati. Si va dalla nobiltà alle fasce di livello più basso, dalla Francia vicecampione del mondo a Kosovo e Macedonia, tanto per citarne qualcuna. E, se non si tratta dell’eccellenza continentale, si tratta dell’eccellenza dei singoli”.