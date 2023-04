Pioli post partita: “Abbiamo giocato benissimo, ma in Champions sarà tutt’altra cosa”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in sala stampa dopo la vittoria sul Napoli. Ecco cosa ha dichiarato dopo la vittoria in casa azzurra:

“Solamente testa alla prossima partita, oggi sono solo 3 punti come gli altri. Abbiamo giocato una buona partita. Siamo riusciti a portare a nostro favore degli episodi importanti della gara. Pensiamo alla prossima. Mi è piaciuta la personalità della squadra per come l’abbiamo approcciata. Abbiamo grandi calciatori individuali, ma è il collettivo che deve avere spirito e sacrificio in campo. I nostri calciatori forti si sono esaltati. Non so cosa faranno i nostri avversari in Champions. Questo risultato non conta niente per le due sfide di Champions, lì è un’altra cosa. Sia noi che i nostri avversari ci prepareremo al meglio. Brahim Diaz? Voleva continuare, ma ho preferito non forzare. I nostri tifosi sono unici, ci sostengono sempre e ovunque. Quest’anno non abbiamo vinto tanto e loro comunque non ci hanno lasciati mai soli. Il Napoli vincerà lo scudetto con parecchie giornate di anticipo e solo complimenti a loro. Saranno sfide stimolanti e anche molto belle ai quarti di finale di Champions. E’ la prima volta che il Napoli non vince senza Osimhen, ha caratteristiche uniche, tra 10 giorni vedremo se lo avremo contro. Siamo entrambe due squadre forti che si daranno battaglia in Champions”.