Queste sono le parole di Marco Nosotti, giornalista di Sky, su Napoli-Milan: “Milan e Napoli sono diverse, la partita di campionato sarà vissuta in maniera differente da entrambi. Il Milan vuole stare nei primi quattro posti, il Napoli può gestirla diversamente. Ma per Spalletti non si gestisce nulla. Le gare si autodetermineranno in maniera differente a seconda di quello che sentiranno i giocatori. Assenza di Osimhen? Non credo che cambierà molto“.