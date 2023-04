Durante il match Napoli-Milan dove gli azzurri sono sotto di 4 reti, entrambe le curve stanno inneggiando cori contro De Laurentiis. Gli Ultras si lamentano per il prezzo troppo alto dei biglietti del match Napoli-Milan valido per i quarti di ritorno di Champions. I supporters azzurri di certo non le hanno mandato a dire al patron ADL per questo aumento di prezzi a dir poco esagerato con il coro partito dagli spalti:

“ADL figlio di p******”