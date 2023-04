Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato nel corso del prepartita di Dazn sul match Napoli-Milan.

“L’assenza di Victor Osimhen? È un calciatore importante, ma ne abbiamo tanti importanti in squadra. Quando si è fatto male Raspadori ho pensato le stesse cose. Sono tutti importanti. Conferma di Simeone come vice del nigeriano? Non parlerei di vice, ma di un altro titolare. Sta facendo benissimo”.