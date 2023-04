Gazzetta – Napoli-Milan da sempre match storico: dagli anni 80′ continua la tradizione

Napoli-Milan è da sempre un match storico, dall’era Maradona all’era attuale.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, le due compagini per diversi anni hanno rappresentato il calcio italiano e non solo: “C’è stato un tempo, la fi ne degli anni 80, che Napoli Milan sapeva spargere gli stessi profumi, pure gli stessi sapori: c’era il meglio del football internazionale, un Dio che per sette anni riempì di sé e con lui c’era anche un rivoluzionario in panchina divenuto un totem. La belle epoque è ricomparsa nella sua maestosità in quest’universo stellato che illumina la fantasia, manca Diego – irriproducibile – però Spalletti ha provveduto a distillare qualcosa che riconduce all’estasi di quel palleggio del diavolo, all’eleganza d’un sistema eletto a modello (internazionale) e c’è un’atmosfera gioiosa che s’avverte”.