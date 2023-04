Deve essere stato solo un episodio

Clamoroso risultato al Maradona che, per la prima volta in stagione, subisce quattro gol in maniera netta, definitiva, inimmaginabile, contro un Milan che si è galvanizzato dopo un periodo negativo in cui, in caso di sconfitta, avrebbe creato una crisi importante, rischiando anche il posto in Champions. Spalletti ha affidato l’attacco a Simeone che non è Osimhen e si vede, ma sono due i reparti ad essere mancati totalmente questa sera: il centrocampo e la difesa.

Una difficoltà senza precedenti, inguardabili e molli, dormienti nelle ripartenze veloci rossonere i quali, non solo hanno meritato, ma hanno sovrastato fisicamente e tatticamente i padroni di casa, in particolare con il ritorno alla difesa a quattro, salvifica in una partita contro la prima della classe. Zielinski, Mario Rui e Rrhamani sono stati i peggiori, coloro che hanno commesso errori madornali permettendo agli avversari di costruire trame di gioco che hanno impensierito e ferito, mortalmente, gli azzurri che, tra l’altro, hanno sentito solo i supporter milanisti.

Sembrava il Meazza, insomma, con l’entusiasmo che ha tramortito, definitivamente, il Napoli. Bisogna che sia solo un episodio, una serata storta, novanta minuti di distrazione. Può capitare, ma non deve più capitare. Contro il Lecce resettare e ripartire.