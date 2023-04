L’ex difensore del Napoli Ciro Ferrara ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN a bordocampo dal Maradona prima del match Napoli-Milan. Ecco cosa ha dichiarato:

“Napoli e Milan stasera ci offrono un antipasto in vista della doppia sfida in Champions. Milan? Non è tanto un discorso di giocare a 3 o a 4 nella fase difensiva, ma un atteggiamento di squadra, il Milan ha necessità ma anche obbligo di ritrovare se stesso”.