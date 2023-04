Commissioni agli agenti: la Serie A sfonda il tetto dei 200 milioni, ecco dove si classifica il Napoli

Un’accurata analisi de “La Gazzetta dello Sport” evidenzia un dato fondamentale diffuso dalla Federcalcio:

“Le società italiane hanno i bilanci in profondo rosso, chiedono aiuto al governo per superare la crisi e alcune hanno anche firmato settlement agreement con l’Uefa impegnandosi a rientrare nei nuovi parametri fissati da Nyon, ma la “moda” di corrispondere cifre importanti ai procuratori per le loro intermediazioni resta. Anzi, il fenomeno dilaga sempre di più. E’ stata la Figc, come ogni anno, a pubblicare nel suo report i numeri del 2022, quelli relativi alle spese dei club per i rapporti di lavoro con gli agenti. La Juventus è la società che ha speso di più, con oltre 51 milioni bonificati agli intermediari; il Torino è quella più virtuosa. Due facce opposte della stessa città, ma soprattutto due modi opposti di gestire il mercato e di costruire la squadra.

Il 2020, l’anno del Covid nel quale c’era stata una contrazione generale delle spese complici i minori ricavi e gli stadi chiusi agli spettatori, adesso sembra lontanissimo visto che nel 2022 i procuratori si sono messi in tasca oltre 205 milioni di euro. Tutti soldi certificati dal TMS, il sistema per il trasferimento internazionale: nel 2019, l’ultimo anno pre pandemia, erano stati 187 milioni, poi il crollo nel 2020 a 138 e la progressiva risalita a 173 milioni nel 2021 prima del record del 2022, con il muro dei 200 milioni abbattuto. Nel 2015 le spese per i procuratori erano state 84 milioni e la Juve ne aveva versati 6,4. Sono passati appena 7 anni e sembra trascorsa un’eternità. O forse, più semplicemente, è cambiato il modo di operare sul mercato. Invece di pagare i cartellini si preferisce versare le commissioni agli agenti per avere giocatori a parametro zero. Giusto o sbagliato?

Un quarto dei 205 milioni finiti nelle tasche degli intermediari sono arrivati ai conti bancari della Juventus che nella scorsa campagna acquisti estiva ha preso i parametri zero Pogba e Di Maria, tanto per fare solo due esempi di maxi commissioni pagate. Come detto la Signora è ampiamente prima nella classifica dei club più… generosi con gli agenti. Al secondo posto c’è la Roma, staccata di quasi 30 milioni: i Friedkin hanno speso 21,1 milioni per gli svincolati Dybala e Matic e le altre operazioni, non tutte relative al 2022-23; al terzo l’Inter, che supera i 20 milioni. Juve, Roma e Inter sommate insieme hanno destinato ai procuratori 93 milioni di euro ovvero il 45% dell’intera spesa della Serie A. Al quarto posto la Fiorentina con 13,5 milioni.

Tra le grandi il Napoli occupa la quinta posizione con 12,4 milioni investiti, il Milan è sesto con 12. Rispetto alle prime tre, però, la differenza è notevole, con De Laurentiis e la proprietà rossonera che stanno tenendo a freno questa spesa e limitano dunque i soldi che finiscono fuori dal sistema calcio. Ancora più virtuose, o se preferite con un diverso modo di operare durante la campagna acquisti, l’Atalanta (6,7 milioni) e la Lazio (6,3). Vista la classifica attuale della Serie A, la Dea e Lotito hanno svolto un grande lavoro. In coda alla graduatoria delle spese per gli agenti, come detto, c’è il Torino che destina loro poco più di 2 milioni e fa meglio addirittura delle neopromosse Lecce (2,4) e Cremonese (2,8). Più in generale sono 11 le formazioni che spendono meno di 7 milioni, 8 addirittura sotto i 5″.