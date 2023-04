Valentini: “Tra le tre italiane ancora in Champions il Napoli ha di più per provare a vincere perché ne ha di più”

L’ex dirigente della Figc Antonello Valentini ha parlato ai microfoni di Sportitalia della Champions League, e delle tre italiane ancora in corsa. Secondo il dirigente tra le tre italiane quella che vedo favorita per provare a vincere la coppa è il Napoli di Luciano Spalletti. Queste le sue parole: “Napoli, Milan ed Inter credo abbiano tutte le possibilità di andare in fondo e provare a vincere la Champions League. A mio modo di vedere il Napoli ne ha di più rispetto alle altre due squadre, in campionato è imprendibile, è una squadra ben organizzata, equilibrata e divertente da vedere, che può aspirare a vincere. Mi auguro fra Inter, Milan e gli azzurri una nostra squadra alzi la coppa a fine stagione”.