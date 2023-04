Spalletti: “Siamo quasi convinti che Osimhen tornerà per l’andata di Champions, c’è da vedere il percorso”

Il mister azzurro Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di domani sera al ‘Maradona’ con il Milan. Tra i tanti temi toccati dal mister anche il recupero di Victor Osimhen, che ha ieri subito una lesione distrattiva in allenamento. Il tecnico azzurro ha affermato che ci sono grandi possibilità che il nigeriano possa tornare per la sfida d’andata dei quarti di Champions. Queste le sue parole: “Siamo quasi convinti possa recuperare, ma c’è da vedere il percorso. Però per quello che ci ha detto il medico e per le sue capacità di recupero siamo fiducioso”.