Osimhen mai in goal contro i rossoneri, ma c’è ancora tempo…

Il Milan si sta rivelando una vera e propria bestia nera per Osimhen, che in tre anni di Napoli non è ancora riuscito a segnare un goal ai rossoneri. Anche in una stagione esaltante come questa, in cui Victor ha fatto male praticamente a chiunque, le marcature contro il Milan rimarranno a 0. Saltò l’andata per infortunio e per lo stesso motivo non giocherà neanche la partita di ritorno al Maradona davanti al suo pubblico, nel momento più importante della stagione degli azzurri, con 7 gare in 27 giorni. All’andata ci pensò Giovanni Simeone, con un colpo di testa all’80°, a regalare la vittoria al Napoli e una prima mini fuga in campionato. Domani toccherà di nuovo a lui, con Raspadori di rientro dall’infortunio e non ancora al 100%, mister Spalletti si affiderà al Cholito, che di goal pesanti quest’anno ne ha segnati parecchi. Per Osimhen però c’è ancora modo per cancellare quello 0 dai goal fatti contro i rossoneri. Tra un paio di settimane c’è la Champions e Napoli e Milan si rincontreranno di nuovo per un posto in semifinale. Victor vuole esserci, ha già iniziato la riabilitazione e farà di tutto per non mancare nella partita più importante della stagione per il Napoli. Da Milano intanto fanno gli scongiuri…