Napoli-Torino Primavera – I convocati di mister Frustalupi per la sfida di domani mattina

Domani il Napoli Primavera affronterà a Cercola i pari età del Torino per la giornata numero 25 del campionato Primavera 1. Gli azzurrini sono al momento al quindicesimo posto e hanno 27 punti, così come l’Atalanta e il Milan che si trovano in classifica davanti agli azzurri. La squadra granata è al momento quinta in classifica, ma gli azzurrini hanno bisogno di punti salvezza e cercheranno in ogni modo di portare a casa i tre punti. Questi i convocati di mister Frustalupi:

Acampa, Alastuey, Barba, Boffelli, Bonavita, Boni, Giannini, Gioielli, Hysaj, Iaccarino, Koffi, Lamine, Marchisano, Marranzino, Mutanda Kasongo, Nosegbe, Obaretin, Pellino, Pesce, Rossi, Russo, Sahli, Sequino, Spavone, Turi.