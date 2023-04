Mr Rain: ” Contento di aver pescato gli azzurri in Champions, Napoli è una piazza bellissima, merita serate del genere”

Il cantante Mr Rain, noto tifoso del Milan, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, parlando anche del campionato e delle 3 sfide col Napoli. Per il cantante i 3 punti sono più importanti per i rossoneri che per gli azzurri, per questo spera Kvaratskhelia possa partire dalla panchina. Queste le sue parole: “I 3 punti nella sfida di campionato servono più a noi che a loro, fossi in Spalletti farei riposare Kvaratskhelia. Ho tirato un sospiro di sollievo il giorno dei sorteggi, non avrei mai voluto affrontare l’Inter, sono invece contento di aver pescato il Napoli. Quella di Napoli è una piazza bellissima che merita di vivere certe notti, che sono bellissime. Non guardo molto le partite delle altre squadre ma ho visto alcune del Napoli e mi ricorda un po’ il Milan dell’anno scorso. Tutti giocavano per un obiettivo comune e davano il 200%. Era una magia, quella che sto vedendo nel Napoli è proprio questo, vedo magia”.