Ifab: “Troppe perdite di tempo, si lavora per introdurre il tempo effettivo nella stagione 2023-2024”

L’Ifab attraverso un comunicato ufficiale ha fatto sapere che il tempo effettivo non è più differibile e che ci sono troppe perdite di tempo. Si lavora per introdurre il tempo effettivo già nella prossima stagione, ovvero nella stagione 2023-2024. Assieme al tempo effettivo sarà introdotta anche la figura del cronometrista, che saranno scelti tra gli ex assistenti. Questo il comunicato: “Il tempo effettivo non è più differibile, troppe perdite di tempo. Si lavora per introdurlo fin dalla stagione 2023/2024, 30 minuti per tempo, rimangono 15 i minuti di intervallo. Verrà introdotta la figura del cronometrista, scelti tra ex assistenti“.