Galli, ex portiere di Milan e Napoli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Repubblica. Qui un brevissimo estratto: “I match tra Napoli e Milan hanno ovviamente interpretazioni diverse. La sfida di domani sera al Maradona può essere il match point definitivo per lo scudetto del Napoli. In Champions cambia tutto. Il Napoli non ha mai avuto il peso della qualificazione. Il Milan ha una grande storia europea, ma il Napoli è leggermente favorito. Bisognerà saper gestire la situazione”.