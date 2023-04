Floro Flores: “Il Napoli stravince le partite senza difficoltà, mi viene in mente il Barcellona della MSN”

L’ex calciatore del Napoli Antonino Floro Flores ha parlato ai microfoni di Sportitalia del Napoli e della tripla sfida col Milan del mese di aprile. Tra le altre cose l’ex attaccante ha paragonato la facilità di vittoria della squadra azzurra a quella del Barcellona di Messi, Suarez e Neymar. Queste le sue parole: “Le tre partite col Milan sono diverse tra di loro, in campionato c’è poco da giocarsi, la distanza tra le due squadre è ampia a livello di classifica. Il Napoli è una squadra che non dà l’impressione di avere punti deboli o difficoltà. Da quando gioco e seguo il calcio, è una delle squadre che mi ha maggiormente mi ha dato quest’impressione. Stravincono le partite con una grandissima facilità, e di questo livello mi viene in mente solo il Barcellona di Messi, Suarez e Neymar. In Champions però ci sarà una carica differente, proprio per questo il Milan proverà a dire la sua”.