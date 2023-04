Floro Flores: “Avevo 17 anni quando esordii con il Napoli. Ricordo i giornali e l’emozione della mia famiglia”

Antonio Floro Flores, ex calciatore e attuale allenatore, ha parlato del Napoli e del suo esordio in azzurro ai microfoni di Sportitalia:

I tuoi primi anni e l’esordio con il Napoli “E’ successo tutto all’improvviso. Ero giovane, avevo 17 anni e fino a poco tempo prima facevo il raccattapalle e vedevo gli allenamenti dai cespugli. E’ difficile da spiegare, un giorno mi sveglio e il mio procuratore mi dice “domani parti in ritiro con la squadra. Mi lavai la faccia per capire se fosse un sogno, non ci potevo credere. A gennaio debuttai contro la Roma e la mia famiglia era al settimo cielo nel vedermi in panchina. Il San Paolo fu il coronamento di un sogno, parlavano di me tutti i giorni sul giornale. E’ stato difficile essere al centro dell’attenzione, gestire le emozioni di quel momento. E’ successo tutto in maniera inaspettate ed emozionante.”