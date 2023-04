Victor Osimhen sarà assente per le prossime partite e non è una perdita da poco per il Napoli; il centravanti nigeriano, però, fino ad ora si è messo in mostra, dimostrando di essere uno degli attaccanti più forti e ancora molto giovane.

Non è un mistero che dopo il Napoli, il sogno di Victor sia giocare in Premier League e in tanti club di Premier di prima fascia manca il centravanti prolifico, un bomber come potrebbe essere l’attaccante del Napoli.

Da tempo, Osimhen è sul taccuino di un club come lo United, ma su di lui c’è anche l’interesse del Chelsea, che potrebbe fare un’offerta importante ad ADL e nel tentativo di acquisire l’attaccante, potrebbe giocare la carta di essere stato il club di Drogba, l’idolo di Victor.

Fonte: London Evening Standard.