Ivan Zazzaroni, giornalista e direttore de Il Corriere dello Sport, ha parlato dell’infortunio di Victor Osimhen nel corso della trasmissione Tutti Convocati, in onda su Radio 24. “Ho fatto le mie verifiche a Napoli e vi posso assicurare che mi hanno detto che Osimhen recupererà sicuramente per l’andata di Champions League contro il Milan, non è un infortunio grave”.

