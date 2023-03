Zanoli: “Spalletti è il numero uno a preparare le partite. Di Lorenzo è un modello di riferimento”

Alessandro Zanoli, calciatore della Sampdoria di proprietà del Napoli, è stato intervistato da Tuttomercatoweb, dove tra i vari argomenti ha parlato del suo trascorso in maglia azzurra.

“È di proprietà del Napoli: è sorpreso di vederlo lassù, leader incontrastato della classifica? Non mi stupisce, data la qualità dei giocatori. Sono sempre stato fiducioso che vincessero loro. Com’è marcare in allenamento Kvaratskhelia e Osimhen? Sono due fenomeni. Non c’è altro da dire. È stato un piacere allenarsi con loro. Quanto importante è stato mister Spalletti? Sotto certi punti di vista è fenomenale. A preparare le partite è il numero uno. Un suo modello di riferimento? Sicuramente Di Lorenzo, ma può sembrare scontato. Potrei dire anche Carvajal, o lo stesso Zambrotta”.