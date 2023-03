TuttoSport – Raspadori c’è: convocazione contro il Milan alle porte

Giacomo Raspadori prenderà parte alla sfida tra Napoli e Milan di domenica sera alle 20:45 al Maradona.

Come riportato dall’edizione di TuttoSport, infatti, l’attaccante del Napoli rientra tra i convocati dopo un periodo di assenza davvero importante dal calcio giocato. Potrebbe essere un’arma a disposizione a partita in corso contro i rossoneri. Ecco quanto emerso dal quotidiano sportivo sul suo rientro: “Anche da subentrato, in attesa di giocare dal 1′: Spalletti non lo schiera nell’undici titolare dalla sfida con l’Empoli dell’8 novembre. L’ex Sassuolo morde il freno, ha voglia di dimostrare il suo valore anche in questo 2023 che non gli ha portato molta fortuna. Nove le partite saltate, tra campionato, Champions e qualifi cazione agli Europei con l’Italia, e appena 61′ in campo nelle 5 gare di A cui ha partecipato”.