Tuttosport – Hojlund in orbita Napoli: gli azzurri attendono di capire cosa farà Osimhen

Rasmus Hojlund è finito definitivamente in orbita Napoli.

Come riportato dall’edizione odierna di TuttoSport, infatti, gli azzurri sarebbero al lavoro per capire se Osimhen partirà o meno nella prossima sessione di mercato: Giuntoli ha oramai puntato i propri fari sul danese, che sta incantando la Serie A a suon di reti e giocate da fuoriclasse, oltre ad un bottino davvero rilevante anche nelle ultime gare con la Danimarca. Gli orobici lo valutano 50 milioni di euro, una cifra sicuramente non proprio bassa, che potrà essere investita solo con una cessione importante come quella del nigeriano.