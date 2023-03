Ssc Napoli, il report di allenamento del 31 marzo. Si ferma Osimhen! I dettagli

La Ssc Napoli, attraverso il suo sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento del giorno 31 marzo.

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica 2 aprile allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 28esima giornata di Serie A. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto partita a campo ridotto, esercitazione tecnico tattico e lavoro su calci piazzati. Demme ha svolto l’intera sessione in gruppo. Bereszynski ha svolto lavoro personalizzato in campo. Osimhen, dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana. Anguissa è rientrato dall’impegno con la Nazionali e ha svolto l’intera seduta in gruppo”.