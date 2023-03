Sky – La probabile formazione del Milan per la sfida di domenica

La Serie A sta per ricominciare, e con essa arriva il big match tra Napoli e Milan, il primo incontro dei tre del mese di aprile. Il giornalista Gianluca Di Marzio sul proprio profilo twitter ha pubblicato quella che potrebbe essere la formazione dei rossoneri nella sfida del “Maradona”. Il mister rossonero Stefano Pioli deve rinunciare a Pierre Kalulu, e al suo posto dovrebbe essere Simon Kjaer, col ritorno della difesa a 4, con Calabria sulla fascia destra. In attacco come terminale offensiva ci sarà Giroud, mentre alle sue spalle Leao e Brahim Diaz. Questa la probabile formazione

Milan – Maignan; Calabria; Kjaer; Tomori; Theo Hernandez; Bennacer; Tonali; Diaz; Krunic; Leao; Giroud.