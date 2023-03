Intervenuto su Twitch a Tuttonapoli, il giornalista de Il Roma Giovanni Scotto ha parlato anche dell’infortunio rimediato da Osimhen con la sua nazionale: “Infortunio Osimhen? Mi sarei aspettato qualche parola di De Laurentiis sulle Nazionali soprattutto dopo quello che è successo già in passato proprio con la Nigeria. Lui da questo punto di vista è sempre stato criptico. Ricordiamolo, Osimhen ebbe anche il Covid e un problema alla spalla in Nazionale.

Se lui si è infortunato il 27 marzo dopo l’ultima partita, pur non essendo un medico, mi chiedo come mai non abbia iniziato subito le terapie per poter recuperare prima possibile. Ora aspettiamo i tempi di recupero, forse parlando di distrazione nel comunicato non è lesione e questo può significare che non si tratta di un infortunio grave”.