Il cantante Francesco Renga ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, intervistato da Valter De Maggio. Nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’ il cantante ha parlato anche del Napoli e del percorso di quest’anno in campionato e in Champions. Le sue parole: “Lo Scudetto al Napoli è meritato ed inoltre corretto, questo Napoli fa bene anche in Europa e può andare avanti anche in Champions League”.