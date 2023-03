Alexandre Pato, ex calciatore rossonero, si è così espresso nella live Instagram di AllMilan.it esponendosi su un pronostico per Milan-Napoli di Champions League: “Io penso che il Milan sta bene e che ha la squadra giusta per questo momento della Champions League; si possono concentrare molto sulla Champions League. Io ho scommesso qui a San Paolo con i miei allenatori che il Milan passerà il turno: farà un po’ di fatica a Napoli, ma a San Siro farà molto molto bene. Possiamo sognare la finale”.