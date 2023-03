Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, presenterà domani Napoli-Milan in conferenza stampa da Castel Volturno. La gara sarà la prima delle tre in cui i partenopei sfideranno i rossoneri nel mese di aprile. L’occasione sarà utile a Spalletti per poter parlare non solo dell’incontro di domenica 2 aprile, ma anche della doppia sfida in Champions League oltre che del ritorno dalla pausa nazionali. L’evento si terrà domani sabato 1 aprile alle ore 15.