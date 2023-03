Gazzetta – Osimhen ad un passo da Weah: manca un solo goal per eguagliare l’ex Milan

Victor Osimhen è ad un solo goal dal bomber africano più prolifico della storia della Serie A, George Weah.

Fermo a quota 45, mancherebbe l’ultima rete per eguagliare l’ex Milan. Ecco quanto riportato stamane dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come il traguardo potrebbe arrivare senza la maschera solita del bomber nigeriana, dispersa in Nigeria durante l’ultima sosta: “Un gol, soltanto uno. E Victor Osimhen darà una bella spallata a monsieur le président George Weah. Per ora c’è ancora lui seduto sul trono di migliore marcatore africano nella storia della Serie A con 46 gol. Anche senza la sua mascherina portafortuna, persa al rientro dalla Nigeria, l’aggancio potrebbe arrivare già domenica sera al Maradona nella sfida contro il Milan, la squadra in cui l’attuale capo di Stato della Liberia giocò fra il 1995 e il 2000, sollevando al cielo del Meazza il Pallone d’oro, nel primo anno in cui il premio finalmente travalicava i confini europei (1995)”.